Controlli all'aeroporto di Catania: nel 2024 sequestrati 1.730 falsi

Oltre 176mila euro di valuta non dichiarata sequestrata a 52 passeggeri e 157 passeggeri - nove dei quali denunciati all’autorità giudiziaria - trovati con 1.730 beni contraffatti (borse, orologi, cinture, calzature, abbigliamento, giubbotti, occhiali, sciarpe), taluni anche di ingente valore (orologi costosissimi), in violazione della normativa in materia di tutela della proprietà intellettuale. Sono alcuni dei numeri relativi all’attività svolta nel 2024 dall’Agenzia delle Dogane e dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Catania in servizio nell’aeroporto di Catani, che lo scorso anno hanno intensificato le attività di contrasto agli illeciti di natura tributaria ed extra tributaria sui passeggeri in arrivo ed in partenza dallo scalo.

Tre sono stati i passeggeri trovati in possesso di oltre 30 pezzi di varietà naturali tutelati dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche a rischio di estinzione; sette - due dei quali denunciati all’autorità giudiziaria - trovati con sostanze stupefacenti; tre quelli sorpresi con oltre 16 kg di farmaci non ammessi nel territorio dello Stato. Sono stati inoltre 33 i passeggeri - sei dei quali denunciati all’autorità giudiziaria - trovati con 346 kg di tabacchi lavorati esteri (sigarette, tabacco da fumo, tabacchi da inalazione senza combustione); Centotredici quelli con oltre 600 kg di prodotti vegetali dannosi per il nostro ecosistema; quindici con oltre 115 kg di carni e latticini privi di alcuna tracciatura. (