Jeans, giubbotti e cappelli contraffatti: sequestrati a un ambulante del Calatino oltre 300 capi - VIDEO

La compagnia di Caltagirone della guardia di finanza ha controllato la merce di un rivenditore ambulante che esponeva per la vendita, all’interno di un mercato comunale, diversi capi di abbigliamento griffati, per lo più jeans, giubbotti e cappelli riconducibili a noti marchi (Stone Island, Guess, Armani, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e altri ancora).

Dalla prima verifica è emerso che si trattava di merce contraffatta. Benché presentasse imperfezioni nella realizzazione, come l’applicazione di etichette con cuciture irregolari e l’utilizzo di materiali di scarsa qualità verosimilmente difformi dagli originali, mostrava in effetti caratteristiche tali da poter indurre in errore il consumatore finale circa la loro autenticità. La guardia difinanzan ha ritirato immediatamente i prodotti dalla vendita e li ha sottoporli a sequestro probatorio, al fine di richiedere una successiva perizia tecnica. Sono oltre trecento i capi sequestrati.

Il responsabile è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione). L'operazione rientra nel più ampio piano di intervento nel settore della tutela del mercato dei beni e dei servizi metto in atto dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania.