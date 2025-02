Pubblicizzava i trattamenti estetici sui social, i carabinieri trovano l'ambulatorio abusivo: denunciata

Una ragazza che in casa sua, in un paese della provincia di Catania, aveva realizzato un vero e proprio ambulatorio di medicina estetica dove iniettava filler nelle labbra è stata denunciata dai carabinieri del Nas di Catania. Deve rispondere di esercizio abusivo della professione di medico estetico.

I militari hanno individuato su Facebook, in una pagina, un video nel quale la ragazza inoculava con una siringa acido ialuronico a una propria cliente, sottolineando gli ottimi risultati dell’intervento e pubblicizzando la sua attività offrendo anche sconti sui trattamenti, anche per quelli di «rinofiller» e per l'attenuazione delle rughe e delle cosiddette zampe di gallina.

In seguito alla perquisizione domiciliare disposta dall’autorità giudiziaria, i carabinieri hanno trovato confezioni ancora integre di filler, alcune già utilizzate che erano state buttate nella spazzatura, un’agenda con i nominativi dei clienti, i trattamenti eseguiti o da eseguire e un tariffario.