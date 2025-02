Salvata a Catania una tartaruga marina durante una esercitazione dei vigili del fuoco

Un salvataggio inaspettato durante un’esercitazione. I sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, impegnati in una sessione di addestramento, si sono imbattuti in una tartaruga marina in evidente difficoltà. L’animale era intrappolato in una chiazza di rifiuti galleggianti, impossibilitato a liberarsi.

L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di recuperare la tartaruga e di allertare le autorità competenti. Una volta tratta in salvo, è stata affidata alle cure di un medico dell’Istituto Zooprofilattico, che si occuperà della sua riabilitazione prima di un eventuale rilascio in mare.

Un episodio a lieto fine che, tuttavia, riporta l’attenzione sull’inquinamento marino, minaccia concreta per la fauna acquatica. Le tartarughe marine, spesso, rimangono intrappolate in rifiuti plastici e reti abbandonate, rischiando di morire per soffocamento o debilitazione.