Tentano di rapinare un uomo, arrestati tre giovani a Catania

La Polizia ha arrestato tre minorenni catanesi. Hanno un'età compresa fra i 14 e i 16 anni. L'accusa è di tentata rapina in concorso. Vittima un cittadino di 42 anni originario del Bangladesh.

Durante il servizio notturno, i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno notato, in via Vittorio Emanuele, all’altezza di piazza San Placido, due giovani a bordo di uno scooter e un terzo che li seguiva a piedi. A distanza di pochi metri, i poliziotti si sono imbattuti in un uomo che chiedeva aiuto, riferendo agli agenti che tre giovani avevano tentato di rapinarlo pochi istanti prima.

Non appena i tre hanno capito di essere stati scoperti hanno tentato la fuga per sfuggire al controllo dei poliziotti. Uno di loro ha sfrecciato con lo scooter nel tentativo di seminare gli agenti, mentre gli altri due hanno improvvisato una corsa tra le viuzze del centro cittadino.

L’escamotage dei fuggitivi non ha impedito ai poliziotti di riuscire a fermare i due a piedi e il conducente dello scooter che, nel frattempo, ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Tutti e tre i minori sono stati identificati e arrestati. Considerata la loro età, in particolare tra i 14 e i 16 anni, il Tribunale per i minorenni ha disposto l’accompagnamento presso il Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti, in attesa di essere sottoposti al rito per direttissima dinanzi al Giudice competente.