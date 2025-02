«Troverò pace solo quando ti ammazzo», arrestato il marito

Maltrattamenti in famiglia è il reato contestato a un uomo di 44 anni di Biancavilla, arrestato dai carabinieri della compagnia di Paternò. Avrebbe picchiato la moglie per futili motivi. La donna ha chiesto aiuto ai carabinieri per una lite che sarebbe presto degenerata: l’uomo, alla presenza della figlia minorenne della coppia, avrebbe inveito contro la moglie minacciandola di morte: «Ti uccido e ti metto dentro la bara, troverò pace solo quando ti ammazzo!».

L’avrebbe anche colpita con un pugno allo zigomo destro. La donna temendo il peggio si sarebbe allontanata velocemente, riuscendo ad allertare la centrale operativa dei carabinieri. Sul posto è giunta rapidamente una pattuglia del comando stazione di Paternò.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edicola digitale.