Etna, continua l'emissione di lava dalle fratture sommitali

È proseguita l’attività effusiva alimentata dalla fessura eruttiva apertasi sull'Etna alla base del cratere Bocca Nuova, ad un’altitudine di circa 3.070 metri sul livello del mare. E’ variata in intensità e ciò si è riflesso nella modalità di sviluppo del campo lavico che è stato caratterizzato dalla messa in posto di flussi che hanno raggiunto quote di circa 1.840 metri, fino al 19-20 febbraio, e altri che sono rimasti confinati a quote comprese tra circa 3.000 e 2.500 metri.

È quanto emerge dal bollettino settimanale dell’Ingv osservatorio etneo di Catania sull'attività del vulcano più alto d’Europa nel periodo compreso tra il 17 e il 24 febbraio scorsi.

Anche il punto di emissione lavica principale è variato di quota nei giorni, spostandosi da 3.070 metri a circa 2.980 metri, in corrispondenza di un cambio di pendenza all’uscita di un probabile tunnel lavico che si era strutturato dal parziale ingrottamento del canale principale. I flussi lavici più estesi, che hanno raggiunto la lunghezza di circa 4.3 km, hanno determinato l’estensione massima del campo lavico, mentre quelli più corti ne hanno determinato l’espansione areale nel settore prossimale.