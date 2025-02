Volo «salva vita» da Catania a Roma per una bimba di 4 mesi

Una bimba di quattro mesi è stata trasportata d’urgenza da Catania a Roma, con un volo salva vita dell’Aeronautica Militare, per il trasferimento al Policlinico Universitario Fondazione Gemelli. La piccola, ricoverata presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania in gravissime condizioni di salute e in imminente pericolo di vita, necessitava di cure specialistiche urgenti, il che ha reso necessario l’intervento immediato di un velivolo dell’Aeronautica Militare.

Giunta in ambulanza all’Aeroporto di Catania-Fontanarossa, la piccola è stata imbarcata oggi sul Falcon 900 intorno alle ore 12:00, accompagnata in volo dal papà e assistita da un medico e un infermiere. Da qui, terminate le operazioni di imbarco, la corsa-aerea verso l’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica, dove il velivolo è atterrato dopo circa un’ora di volo.

Ad attendere la bimba in aeroporto un’ambulanza del Policlinico Universitario Fondazione Gemelli, dove la bimba è stata subito trasportata per ricevere cure specifiche.