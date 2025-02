Aggredisce la ex, «Ti taglio la faccia»: arrestato un uomo di 34 anni a Catania

A Catania i carabinieri hanno arrestato un 34enne che per strada ha aggredito la ex, una straniera di 40 anni. Lui non si era rassegnato alla fine della loro relazione durata soltanto un mese, lei aveva capito di non poter vivere con un uomo violento e manesco.

«Ti taglio la faccia», le avrebbe detto e poi, con un gesto repentino le avrebbe messo le mani al collo, spingendola con forza contro una ringhiera. I militari sono intervenuti chiamati al 112 da alcuni automobilisti, che sono subito intervenuti.

Un equipaggio si è accertato delle condizioni di salute della donna, tranquillizzandola e affidandola alle cure dei medici del 118. Un altro equipaggio ha bloccato l’aggressore. Dal racconto della donna è emerso come sin dai primi giorni di convivenza lui avesse cominciato a offenderla e umiliarla, pretendendo denaro per l’acquisto di sigarette e minacciandola: «Se non mi dai i soldi ti metto sotto con la macchina».