Memorial «Livatino-Saetta-Costa», premio all’istituto Leonardo di Giarre per l’impegno sociale

Il provveditore degli istituti penitenziari delle regioni Emilia Romagna e Marche Silvio Di Gregorio, Ennio Petrigni, procuratore capo della Repubblica di Enna e Alessandra Cerreti, sostituto procuratore della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Milano, che ha coordinato l’inchiesta Hydra sulla «mafia a tre teste» con l’alleanza tra Cosa nostra, Camorra e ‘Ndrangheta, sono tra i premiati della XXX edizione del premio itinerante internazionale «Livatino-Saetta-Costa», organizzato dal Comitato spontaneo antimafia, che comprende nel Consiglio d’onore i familiari dei giudici-eroi assassinati dalla mafia, Rosario Livatino, Antonio Saetta e Gaetano Costa. La cerimonia, è stata ospitata, per il terzo anno consecutivo, nell’aula magna dell’istituto «Leonardo», alla presenza degli studenti e di tantissime autorità, civili, militari ed esponenti dell’associazionismo.

«Il premio internazionale "Livatino -Saetta- Costa" – ha spiegato il coordinatore nazionale del Comitato spontaneo antimafia Attilio Cavallaro - nato in ricordo del giudice ragazzino assassinato dalla mafia nel 1990, fortemente voluto dai genitori, Vincenzo e Rosalia Corbo, include oggi anche la memoria dei giudici Antonio Saetta e Gaetano Costa, vittime della mafia».

La cerimonia è stata condotta dal commissario Carmelo Cavallaro, vicepresidente del Comitato spontaneo antimafia. Tra i premiati, in linea con l’educazione alla legalità perseguita dal Comitato, anche alcuni studenti del “Leonardo”: Mariarita Di Pietro 4C, Angelica Spina 5N del gruppo Scout Zafferana, per volontariato e servizio civico. Invece lo studente Gianluca Spartà di 3O, è stato premiato quale giovane talento musicale, poiché ha composto al piano un inedito, che ha eseguito durante la manifestazione, in omaggio a Livatino.

Ricordata anche la figura di Carmelo Spitaleri, già sindaco di Riposto, prematuramente scomparso, mettendo in risalto la sua grande umanità, professionalità ed il suo trascorso di politico e di sportivo, alla presenza della moglie, Enì Pappalardo.

La dirigente dello Scientifico, Tiziana D’Anna, si è complimentata con gli studenti e con la referente alla legalità, Pina Borzì, che «hanno contribuito notevolmente alla riuscita dell’evento, che onora i nostro istituto”. La D’Anna ha ringraziato il Procuratore Cerreti, “per la sua autorevole presenza e per le sue parole rivolte alla sua comunità studentesca».