Tragedia nella serata di ieri in via San Leo ad Adrano, dove un giovane di 19 anni, Stefano Neri, è morto cadendo dal suo ciclomotore per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di polizia di Adrano per la gestione della viabilità e i sanitari del 118, che hanno trasportato il passeggero, che è rimasto ferito, all’ospedale di Biancavilla.