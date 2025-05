Armi e droga: due arresti a Catania

I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa, hanno arrestato in flagranza di reato due pregiudicati di 20 e 29 anni, entrambi residenti nel capoluogo etneo. L’operazione ha fatto emergere la presenza di un anomalo via vai di persone presso un’abitazione ubicata vicino via Gelso Bianco, nel quartiere Pigno.

Osservata l’area per diverso tempo, i militari l’hanno cinturata per impedire l’eventuale fuga dei pusher. Quando sono entrati nello stabile, approfittando del portone lasciato aperto proprio da un cliente dei due soci in affari illeciti, li hanno trovati mentre erano intenti a confezionare le dosi di droga, quindi, li hanno subito bloccati e messi in sicurezza.

Gli investigatori hanno poi dato il via ad una perquisizione in tutto il domicilio, rinvenendo circa 7 grammi di crack, 8 grammi di cocaina, vario materiale per il confezionamento delle dosi e quasi 1.500 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività illecita, atteso che i due risultano disoccupati. Quello che, però, le squadre del Nucleo non si aspettavano di trovare è stata una pistola Beretta calibro 22, con matricola abrasa, completa di serbatoio e 22 proiettili dello stesso calibro, che era stata nascosta in un pensile della cucina. L’arma era, chiaramente, stata resa anonima, ed è stata sottoposta a sequestro insieme alla droga e al denaro.