Si oppone con forza allo sfratto, diciannovenne denunciato ad Adrano

La polizia ha denunciato un diciannovenne adranita, con diversi precedenti, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel corso dei servizi di controllo del territorio gli agenti delle volanti del commissariato sono intervenuti per assistere un ufficiale giudiziario, impegnato nelle operazioni di sfratto presso un’abitazione del centro di Adrano.

Il nucleo familiare destinatario dello sfratto aveva abbattuto una parete di un immobile confinante per occuparne abusivamente uno dei locali. Dopo le prime operazioni, i poliziotti hanno fatto accesso al vano oggetto dello sfratto, dove hanno notato la presenza di un uomo a letto, nascosto sotto alcune coperte. A quel punto, un diciannovenne familiare degli occupanti, ha tentato con veemenza di impedire agli agenti di avvicinarsi all’uomo per procedere alla sua identificazione. Opponendosi fermamente allo sfratto, il diciannovenne ha affermato con arroganza che non si sarebbe spostato di lì insieme allo zio né con le buone né con le cattive.