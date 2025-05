Catania, controlli dei carabinieri a San Cristoforo

I carabinieri della compagnia di Piazza Dante, in collaborazione con gli agenti della polizia locale di Catania, hanno condotto un servizio straordinario di controllo nel quartiere San Cristoforo.

In via della Concordia un 33enne è stato sanzionato per aver allestito un banco per la vendita di dolciumi pasquali in maniera totalmente abusiva. L’uomo aveva sistemato un tendone su

area pubblica, utilizzandola come punto vendita non autorizzato. Gli è stata comminata una sanzione amministrativa di 481 euro ed è stato eseguito il sequestro di 17 uova di cioccolato e di 18

colombe.

Nella stessa, militari dell’Arma hanno sanzionato tre commercianti di 32, 38 e 42 anni, titolari di altrettante attività commerciali regolarmente autorizzate che avevano, però, esteso l’esposizione della merce all’esterno dei propri esercizi, occupando il marciapiede senza il necessario titolo per l’uso del suolo pubblico. In tutti e tre i casi è stata elevata una sanzione amministrativa di 173 euro.

In via Plaia un 49enne titolare di un’attività ambulante è stato sanzionato per aver trasformato l’attività da itinerante a fissa, allestendo una postazione stabile su area pubblica senza autorizzazione. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione di 481 euro ed è stato eseguito il sequestro di circa 20 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli, risultati privi della documentazione obbligatoria. I dolciumi sequestrati, in quanto etichettati e corredati da idonea documentazione, sono stati donati a una struttura di accoglienza locale. I prodotti ortofrutticoli, invece, non essendo tracciabili, sono stati avviati alla distruzione.