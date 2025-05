Catania, poliziotti accerchiati e aggrediti dopo aver arrestato due uomini

È accaduto tra le viuzze dello storico rione di San Cristoforo a Catania. Tra gli aggressori i familiari degli arrestati, e altri residenti della zona. Alcuni di loro hanno inveito e spintonato i due poliziotti che sono stati colpiti con calci e schiaffi e che, nonostante l’inferiorità numerica, hanno saputo affrontare la situazione. Qualcuno ha cercato di far scendere dalla Volante uno degli arrestati, senza riuscirci grazie alla prontezza degli agenti che hanno riportato la calma con l’aiuto di altri equipaggi nel frattempo giunti in ausilio e assieme a una pattuglia di militari dell’Esercito.

Inseguono un auto con due persone a bordo, un 35enne e un 28enne, che non si ferma a un controllo, la bloccano e riescono a catturare i due fuggitivi scappati a piedi e quando li portano nella volante per identificarli una trentina di persone circonda i due agenti per cercare di farli scappare.

Tra il gruppo che si è scagliato contro i poliziotti è stata identificata la madre di uno degli arrestati che, per cercare di far fuggire il figlio, ha colpito più volte gli agenti. I due poliziotti hanno riportato ferite alla mano e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici. Una volta raggiunti gli uffici di polizia è stato accertato che uno dei fuggitivi era evaso dagli arresti domiciliari. I due, su parere della Procura, sono stati condotti in carcere. Il Gip ha poi convalidato l’arresto e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.