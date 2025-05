«Il papà picchia la mamma», a Catania i figli chiedono aiuto alla polizia e lo fanno arrestare

Ha richiamato l’attenzione dei poliziotti non appena ha visto passare una Volante della Questura di Catania che, in realtà, stava raggiungendo proprio la sua abitazione dopo che sua sorella aveva chiamato il 112, per un’aggressione in corso. In strada a chiedere aiuto un ragazzino di 14 anni che ha fermato la pattuglia raccontando, in lacrime, che il padre stava picchiando la mamma. I poliziotti delle Volanti hanno raggiunto l’interno della casa dove hanno sorpreso un tunisino di 62 anni che strattonava una donna davanti alla figlia più grande che, tra le urla, lo supplicava di fermarsi.

A dare l’allarme era stata la figlia diciottenne che, anche in preda al panico, aveva chiesto l’intervento dei poliziotti per aver subito violenze dal padre rincasato ubriaco. Dopo aver colpito la figlia con schiaffi e pugni senza alcun motivo, l’uomo si sarebbe scagliato anche contro la moglie che, nel frattempo, sarebbe intervenuta per difendere la ragazza.