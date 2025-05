Tentano di sfuggire a un controllo di polizia: amici e familiari li proteggono e picchiano i poliziotti

Due catanesi di 35 e 28 anni hanno provato in tutti i modi a sfuggire al controllo della polizia di Stato, tentando una spericolata fuga in auto tra le viuzze di San Cristoforo, a Catania. Una volta bloccati e arrestati dai poliziotti della squadra volanti, circa trenta persone, familiari e residenti, si sono mobilitati in loro difesa, scendendo in strada e accerchiando i due agenti nel tentativo di agevolare la fuga.

Hanno inveito e spintonato i due poliziotti che sono stati colpiti a calci e schiaffi. Qualcuno ha cercato di far scendere dalla volante uno degli arrestati, senza riuscirci grazie anche all’aiuto di altri equipaggi nel frattempo giunti in aiuto e di una pattuglia dell’Esercito. Identificata la madre di uno degli arrestati che, per cercare di far fuggire il figlio, ha colpito più volte gli agenti. La vicenda è scaturita da un controllo di routine a un’auto sospetta, con a bordo i due uomini, individuata dall’equipaggio in una via del centro storico, affollata da tanti cittadini e turisti.