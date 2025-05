Catania, compila il modulo per il rilascio del passaporto ma non dichiara di avere una figlia di 17 anni: denunciato

Si è presentato negli uffici della polizia di Stato, a Catania, per richiedere il passaporto, ma non ha dichiarato alcune informazioni tassativamente richieste dalla normativa vigente. Per questa ragione, un catanese di 54 anni è stato denunciato per false dichiarazioni dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza Borgo-Ognina, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Dopo essersi recato in Ccmmissariato, l’uomo ha chiesto i moduli necessari per ottenere il passaporto e i poliziotti hanno fornito la modulistica, chiedendo di fornire tutte le informazioni necessarie.

Una volta effettuati i dovuti controlli per il rilascio del documento, i poliziotti diBorgo-Ognina hanno avuto modo di constatare un’evidente anomalia nella compilazione dei documenti. Infatti, il 54enne ha indicato nell’apposito modulo di non avere figli minori. In realtà, da una rapida attività di accertamento, è stato possibile appurare come l’uomo fosse padre di una figlia di 17 anni, avuta con l’ex compagna.