Minivan si ribalta in autostrada nel Giarrese, una donna morta e 12 feriti

Una donna di 70 anni, di origini marocchine, è morta stanotte in un incidente stradale sull’A18 Messina-Catania, in direzione della Città dello Stretto, tra Giarre e Fiumefreddo. La donna viaggiava su un minivan insieme ad altre 12 connazionali rimasti ferite, ma le loro condizioni non sono gravi.

Il mezzo, poco dopo la mezzanotte, si è ribaltato per cause al vaglio della polstrada di Messina. Il tratto autostradale è rimasto chiuso fino alle 8 di stamane. Il gruppo si stava dirigendo a Messina per imbarcarsi sul traghetto e raggiungere Vibo Valentia. Sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118.