Catania, il Consiglio comunale approva due variazioni di bilancio

Il Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato ieri sera (22 aprile) la ratifica di due variazioni al bilancio di previsione 2025-27 deliberate dalla Giunta Trantino, più un odg e una mozione a firma di diversi consiglieri. L’Aula si è espressa all’unanimità dei 27 presenti sulla prima variazione, illustrata dall’assessore al ramo Giuseppe Marletta. Si tratta del contributo straordinario nel settore dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti previsto dalla legge regionale 3/2025, e destinato alla bonifica dell’area di via Toledo. Il contributo, pari a 350mila euro, è arrivato successivamente all’approvazione del bilancio, e ha dunque determinato la variazione, relativa all’annualità 2025, sia parte entrata che parte spesa. La seconda variazione, approvata con 23 favorevoli e 5 astenuti, fa riferimento a diversi progetti legati ai fondi Pnrr e Pon Metro Plus. Anche questa variazione - ha sottolineato l’assessore Marletta- si è resa necessaria perché l'approvazione a gennaio del bilancio 25-27 non ha consentito di prevedere queste somme, per le annualità 2025 e 2026, parte entrata e spesa.

I progetti riguardano cybersecurity, abilitazione al cloud per le Pubbliche Amministrazioni locali, esperienza del cittadino nei servizi pubblici, piattaforma digitale nazionale dati, dipartimento per la trasformazione digitale misura Pnrr dedicata alla digitalizzazione della P.A., PagoPA, citizen inclusione miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali, estensione utilizzo anagrafe nazionale digitale, adesione allo stato civile digitale, digitalizzazione delle procedure (Suap e Sue), Pon Metro Plus priorità 1 Catania servizi digitali ampliamento e miglioramento dei servizi pubblici digitali offerti a cittadini e imprese, Pon Metro Plus razionalizzazione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali. L'assemblea cittadina ha inoltre approvato all’unanimità dei 24 presenti l’odg "Diritto alla salute mediante il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e la valorizzazione del personale" a firma dei consiglieri Maurizio Caserta, Damien Bonaccorsi, Matteo Bonaccorso, Gianina Ciancio, Graziano Bonaccorsi, e presentato in aula da Matteo Bonaccorso. Via libera all’unanimità, con 28 sì, anche per la mozione "lstituzione di un Museo Permanente dello Sport Catanese" presentata dal consigliere Piermaria Capuana. In apertura di seduta il civico consesso, su richiesta del presidente Anastasi, ha osservato un minuto di raccoglimento per la morte di Papa Francesco.