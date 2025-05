Offriva posti di lavoro sui social, ma era tutto falso: denunciato un catanese

Offriva posti di lavoro in pagine annunci social, ma era tutto falso. Indagini della polizia di Nesima hanno portato alla denuncia di un uomo di 33 anni catanese per una truffa. La sua vittima era un uomo di 30 anni in cerca di lavoro, che poi ha presentato denuncia in questura.

L’uomo nella pagina di annunci Market Place di Facebook, in cerca di offerte di lavoro, si era imbattuta in uno che proponeva un posto come aiutante pasticcere in una pasticceria cittadina. Il giovane aveva contattato l’inserzionista al numero indicato, cui aveva risposto un uomo che, nel confermare l’offerta, gli aveva dapprima chiesto se fosse in possesso di certificazioni Haccp, rappresentandolo come un requisito essenziale e, poi, di fronte alla sua risposta negativa gli aveva proposto di fargliela ottenere dietro pagamento di una somma di denaro di circa 40 euro.

Raggiunto l’accordo, la giovane vittima e l’inserzionista avevano fissato un appuntamento, per il pomeriggio dell’indomani, in piazza Stesicoro, davanti l’ingresso di un esercizio pubblico noto ad entrambi, dove effettivamente si erano poi incontrati.