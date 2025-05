Incidente sul lavoro ad Adrano, una trave cade da un camion: muore un operaio

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia. A perdere la vita Antonio Rapisarda, 65 anni, operaio specializzato e padre di due figli. La tragedia è avvenuta ieri intorno alle 13 in un cantiere nei pressi di contrada Passo Zingaro, in territorio di Adrano, dove è in corso l’ammodernamento della Statale 284.

L’uomo sarebbe stato colpito alla testa da un profilato in ferro, precipitato da un camion per motivi ancora in corso di accertamento. A lanciare l’allarme i colleghi dell’operaio morto sul colpo. Indagano i carabinieri.

L’ennesima tragedia sul lavoro ha «scosso» i sindacati.

