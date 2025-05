L'omicidio Cinturino a Catania, dopo 35 anni arriva la condanna definitiva

È diventata definitiva la condanna per omicidio a 21 anni di reclusione, emessa l’11 settembre del 2024 dalla Corte d’assise d’appello di Catania, nei confronti di Rosario Guzzetta, 54 anni, accusato di avere assassinato, nel 1990, strangolandolo con una corda in auto, Rosario Cinturino. La Corte di Cassazione, come scrive il quotidiano La Sicilia, ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’imputato. Confermate quindi anche le statuizioni previste in primo grado per i quattro familiari della vittima che si sono costituiti parte civile nel processo.

Secondo la ricostruzione della Procura, il delitto sarebbe maturato per contrasti tra i due nella spartizione di proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti. La vicenda sarebbe rimasta irrisolta se nel 2019, ventinove anni dopo il delitto, non ci fosse stata una svolta nel "cold case" dovuta all’archiviazione di dati di vecchi fascicoli della polizia scientifica da cui è emerso che sul luogo dell’omicidio erano stati repertati anche «due frammenti di impronte papillari».