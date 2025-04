Sparatoria durante festa a San Gregorio di Catania, un imprenditore ha ucciso il figlio di 23 anni

In aggiornamento

È stato arrestato per omicidio volontario l’imprenditore sessantenne che al culmine di una lite durante una festa ha sparato due colpi di pistola uccidendo il figlio di 23 anni e ferendo in maniera non grave un amico della giovane vittima. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri che indagano coordinati dal sostituto procuratore Rocco Liguori del pool di magistrati diretto dall’aggiunto Fabio Scavone.

Sarebbe intervenuto per sedare ieri, prima della mezzanotte, una rissa in villa di San Gregorio di Catania saltuariamente adibita a eventi privati in cui si stava festeggiando un compleanno, esplodendo alcuni colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio e quando il figlio e alcuni suoi amici sono intervenuti per disarmarlo è nata una colluttazione durante la quale sono stati sparati altri due colpi.

È la dinamica, secondo la ricostruzione dei carabinieri e della Procura di Catania, del ferimento mortale di un 23enne colpito da un proiettile esploso dalla pistola del padre, un imprenditore di 62 anni. Nella sparatoria un colpo ha ferito al tallone un 31enne che è stato medicato e dimesso all’ospedale Cannizzaro.