Scontro tra furgone e camion in tangenziale all'altezza di San Giorgio: un ferito

Una persona è rimasta ferita nello scontro tra un furgone e un camion sulla tangenziale di Catania, in prossimità dello svincolo per San Giorgio, in direzione di Messina. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, agenti della polizia stradale, personale sanitario del Servizio 118 con due ambulanze e personale Anas. Il ferito è il conducente del furgone, che è stato condotto in codice giallo all’ospedale San Marco. I vigili del fuoco stanno procedendo alla messa in sicurezza dei due mezzi coinvolti.