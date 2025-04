Tremestieri Etneo, Terna avvia i lavori per il nuovo collegamento elettrico ad alta tensione

Terna ha avviato le opere civili per la realizzazione del nuovo collegamento in cavo a 150 kV «San Giovanni Galermo – San Giovanni La Punta». I lavori, attualmente in corso nel territorio comunale di Tremestieri Etneo, sono funzionali alla successiva posa dei cavi in alta tensione.

Nei prossimi giorni, gli scavi interesseranno via Leonardo da Vinci, via Gravina, via Cavour, via Marconi e via Roma: arterie ad alto flusso veicolare e, in alcuni casi, di larghezza contenuta. Per limitare i disagi alla circolazione e alla cittadinanza, l’intervento sarà gestito in maniera itinerante e interesserà porzioni limitate del tracciato in fasi successive, tutte opportunamente segnalate con cartellonistica di cantiere.

La durata presunta dell’intervento è di circa quattro mesi. Al termine, è previsto il rifacimento completo del manto stradale lungo tutto il tratto interessato.

L’opera, realizzata in collaborazione con l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale del Comune di Tremestieri Etneo, punta a rafforzare la magliatura e la sicurezza della rete elettrica locale, in vista soprattutto del picco di consumi previsto durante i mesi estivi. Il progetto prevede inoltre la demolizione di tre linee elettriche aeree che attraversano zone densamente abitate nei pressi del Comune, per un totale di circa 30 km di linee e 107 sostegni da dismettere.