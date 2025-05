Il dramma di Misterbianco, i funerali della piccola di sette mesi: «La mamma non ti ha amato come doveva»

Centinaia di persone hanno affollato la chiesa di Santa Maria della Grazia a Misterbianco per dare l'ultimo saluto alla neonata di sette mesi che il 29 aprile scorso la madre ha lanciato in strada dal terrazzo di casa, provocandole ferite mortali.

«Adesso è il momento del silenzio e della preghiera», ha detto un commosso padre Mino Bitanza, che dirige la chiesa di Santa Maria della Grazia. Dopo la messa, la zia e la nonna della piccola hanno letto una lettera scritta alla piccola che non c'è più: «La mamma non ti ha amato come doveva. Un vuoto riempito dalle attenzioni che ti ha dedicato il tuo fratellino e noi tutti. Zia Sara e nonna Agata». Le due donne si erano trasferite a casa della famiglia dopo la nascita della piccola, aiutando il padre a tenere sotto controllo la mamma, seguita dall'Asp, e crescere la bambina.