Videochiamata al concerto da cella, indagato Baby Gang

La Procura di Catania ha indagato il trapper Zaccaria Mouhib, 24 anni, in arte Baby Gang, con centinaia di migliaia di follower, ai vertici delle classifiche e protagonista delle cronache giudiziarie negli ultimi anni, per concorso nell’accesso indebito a dispositivi idonei allacomunicazione da parte di detenuti, aggravato dall’avere favorito la mafia, e per avere violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Al centro dell’inchiesta la sua

partecipazione, la notte del 2 maggio, sul palco della Plaia, all’One day music festival, dove, prima di esibirsi con la canzone 'Italianò, scritta con Niko Pandetta, fa vedere un video sul suo smartphone in cui sembra assistere a una videochiamata con il nipote dello storico capomafia catanese Turi Cappello. Il trapper però è in un carcere in Calabria, detenuto dal ottobre del 2024 per spaccio di sostanze stupefacenti.

Su disposizione della Procura etnea agenti della squadra mobile della Questura di Lecco, in raccordo con quelli di Catania, tre giorni fa, hanno eseguito a Calolziocorte (Lecco) un decreto di perquisizione nei confronti di Baby Gang e gli hanno sequestrato uno smartphone. Il cellulare nei prossimi giorni verrà sottoposto ad accertamenti forensi. «La notte del 4 maggio - ricostruisce il capo della squadra mobile di Catania, Emanuele Fattori - colleghi di Lecco hanno eseguito il decreto e hanno trovato un cellulare che potrebbe essere quelloutilizzato durante la diretta con il rapper Niko Pandetta dal carcere di Rossano Calabro». All’indagato la polizia ha anche notificato un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, che vieta a Baby Gang di potere dimorare nel capoluogo etneo per quattro anni. Iniziativa che farà saltare il suo concerto previsto per l’8 agosto prossimo alla Villa Bellini.