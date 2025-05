Senza biglietto e con un bengala allo stadio di Catania, denuncia e Daspo

Un tifoso di 24 anni del Catania che, prima dell’inizio della gara col Potenza dello scorso 7 maggio, ha tentato di entrare allo stadio Angelo Massimino senza biglietto valido e con un «bengala» nascosto nei pantaloni è stato bloccato, identificato e denunciato da poliziotti del commissariato Borgo-Ognina. Grazie agli accertamenti immediati della divisione anticrimine della Questura gli è stato notificato contestualmente il provvedimento di Daspo: per un anno non potrà accedere negli stadi ed assistere a manifestazioni sportive di ogni ordine e serie in tutta Europa.