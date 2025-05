Trascinavano a terra le vittime, arrestati due scippatori seriali a Catania

Due giovani scippatori seriali, di 20 e 24 anni, sono stati arrestati, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, dalla polizia a Catania per più furti commessi con strappo e per lesioni personali aggravate. Secondo l'accusa gli indagati, «agendo con analoghe modalità e utilizzando uno scooter, dopo avere individuato persone con borse od oggetti di valore in mano», non appena le potenziali vittima si distraevano le scippavano, «cagionando in taluni casi delle lesioni» ad alcuni dei derubati trascinati per terra.

Le indagini coordinate dalla Procura e svolte dalla sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile della Questura hanno permesso l’identificazione due arrestati grazie alla visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza.

Il gip, accogliendo la richiesta del pm, ha disposto gli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso de braccialetto elettronico nei confronti del 24enne e la misura cautelare in carcere nei confronti del ventenne.