Droga: due panetti di hashish sotto il sedile, arrestato

Duecento dosi: sarebbe tante quelle che si sarebbero potute ricavare dai due panetti di hashish sequestrati dalla polizia a un catanese di 26 anni. Nel corso dei servizi serali di controllo del territorio gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, transitando per via Tripoli, hanno notato sabato scorso due giovani in atteggiamento sospetto. La perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire, sotto il sedile del conducente, due panetti di hashish, dai quali sarebbe stato possibile ricavare oltre 200 dosi da destinare allo spaccio. Gli accertamenti condotti sul posto dai poliziotti hanno permesso di attribuire la responsabilità della detenzione della droga soltanto a carico del conducente dell’auto e non anche al passeggero che, al momento, risulta estraneo ai fatti. Il 26enne è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato accompagnato dagli agenti presso il suo domicilio, dove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.