Incendio in casa a Catania: salvati mamma, bambino e due cani

Un incendio è divampato in un appartamento al nono piano di uno stabile nel rione Librino di Catania. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Durante le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco, hanno tratto in salvo una donna, un bambino e due cani. L’incendio ha interessato l’intero appartamento e, a scopo precauzionale, l’intero stabile è stato evacuato durante le fasi di spegnimento. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti carabinieri e personale del 118.