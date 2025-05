Sosta selvaggia a Catania, il sindaco su Facebook: prima ganascia in via Santa Sofia

Una foto scattata alle 9.15 in via Santa Sofia e un messaggio chiaro: «Non vogliamo punire, ma dissuadere». Con questo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha annunciato l’avvio delle operazioni contro la sosta selvaggia.

«Via Santa Sofia. Ore 9.15. Prima ganascia», scrive il sindaco, allegando l’immagine di un’auto bloccata con il dispositivo. Il tono non è repressivo ma educativo: «Non vogliamo punire, ma dissuadere dalle soste che impediscono di camminare sui marciapiedi o di far giungere tempestivamente i mezzi di soccorso».

Il messaggio si inserisce in una strategia più ampia di riorganizzazione della mobilità urbana e di tutela degli spazi pubblici. Marciapiedi ostruiti, parcheggi in doppia fila, auto sulle strisce pedonali: abitudini radicate che, oltre a violare il codice della strada, compromettono la vivibilità e la sicurezza, soprattutto per le persone con disabilità, anziani e genitori con passeggini.