Investe con l'auto un 17enne per vendicare un'offesa, denunciato

Ha provocato un incidente stradale ad Adrano con l’intento di vendicarsi di un acceso diverbio avvenuto nei mesi scorsi: è l’accusa contestata dalla polizia a un 18enne di Biancavilla denunciato per lesioni pluriaggravate e atti persecutori perché a bordo di un’auto avrebbe tamponato volontariamente uno scooter guidato da un 17enne. Con il minorenne a terra, con una gamba bloccata sotto la moto, il maggiorenne sarebbe sceso dalla vettura e gli avrebbe sferrato un violento calcio.

L’incidente e l’aggressione sono avvenuti non distante dalla sede del commissariato di polizia di Adrano e agenti sono intervenuti subito, bloccando il 18enne e prestando le prime cure al 17enne che è stato poi medicato in ospedale per ferite giudicate guaribili in sette giorni. Gli investigatori hanno accertato che l’origine dei rapporti conflittuali tra i due fosse legata a un alterco avvenuto per futili motivi qualche mese addietro, con il 18enne che, in più occasioni, avrebbe tentato di «vendicarsi dell’affronto patito».