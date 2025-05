La truffa delle false multe dall'Austria, il Codacons lancia l'allarme in Sicilia

Tentativi di truffa nel Catanese con falsi postini che notificano inesistenti multe stradali provenienti dall’Austria sono segnalati dal Codacons che ha presentato una denuncia alla Procura del capoluogo etneo.

Nelle buste consegnate alle vittime c'è una lettera, apparentemente inviata dal Land Salzburg, redatta in tedesco e accompagnata da una traduzione italiana, che contesta una presunta infrazione stradale commessa in Austria. Il documento - che richiama la Direttiva 2015/413/UE - contesta l’eccesso di velocità, riportando dati personali e della sua autovettura, e richiede il pagamento di una sanzione di 30 euro, da effettuarsi tramite bonifico Sepa entro quattro settimane.

La vittima, che ha segnalato l’accaduto al Codacons, però non ha pagato perché non era mai stata all’estero. Il raggiro, spiegano dall’associazione di consumatori, appare costruito nei minimi dettagli per sembrare credibile e sfrutta importi modesti, spesso sufficienti a indurre le persone, soprattutto le più fragili, a pagare senza indagare.