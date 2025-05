Droga consegnata su appuntamento, arrestato spacciatore a Catania

Un 21enne, originario di Caltanissetta, è stato arrestato da carabinieri della stazione Piazza Verga di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato bloccato in via Conte di Torino da militari dell’Arma che gli hanno sequestrato 100 grammi di marijuana suddivisa in tre bustine di plastica. La perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione del pusher, dove sono stati recuperati, nascosti in uno zaino, un bilancino di precisione e

altre bustine di plastica sporche di marijuana.

Le successive indagini svolte, anche attraverso l’analisi del telefono cellulare del 21enne, ha rivelato che organizzava cessioni di droga, indicando agli acquirenti il prezzo in base alla quantità e il luogo di incontro per la consegna.