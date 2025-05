Controlli in hotel e b&b del Catanese, 11 gestori denunciati e sanzioni

Una vasta operazione di controllo è stata condotta dalla polizia di Stato in 38 strutture ricettive della provincia di Catania per verificare il rispetto delle prescrizioni delle licenze, gli adempimenti di legge e l’osservanza delle autorizzazioni amministrative, a tutela degli ospiti e del personale dipendente. L’attività, denominata «Turismo sicuro», è stata pianificata e condotta dai poliziotti della squadra amministrativa della Divisione polizia amministrativa e Ssciale della Questura di Catania.

I poliziotti hanno controllato diverse strutture alberghiere del catanese, rilevando numerose gravi irregolarità con sanzioni per 42 mila euro. In particolare sono stati denunciati 11 titolari per mancanza del Certificato Prevenzione Incendi, il documento che attesta il rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati in relazione alla detenzione e all’impiego di prodotti infiammabili che, in caso di incendio, comportano gravi pericoli per l’incolumità delle persone. Grazie alla collaborazione con il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è stato possibile verificare l’elenco di tutte le strutture ricettive del territorio catanese in possesso della certificazione, individuando gli alberghi non in regola. In un altro caso, il gestore di un hotel, ubicato a Nicolosi, è stato denunciato per non aver comunicato le generalità degli alloggiati alla Questura, come previsto dalla normativa.