Dissesto idrogeologico, a breve i lavori nel quartiere Santa Maria a Randazzo

Mancano solo pochi giorni all’avvio dei lavori di consolidamento del quartiere Santa Maria, nell’area sottostante l’insediamento abitativo Torrente Annunziata, nel versante sud di Randazzo, nel Catanese. La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e diretta da Sergio Tumminello, ha pubblicato la graduatoria definitiva: ad eseguire i lavori, in ragione di un ribasso pari al 33,1 per cento e per un importo di 765 mila euro, sarà la Yerax srl di Milano.

Obiettivo dell’intervento è quello di stabilizzare il versante sud del centro abitato, con le sue case che cingono il costone roccioso. Numerosi, negli ultimi anni, gli episodi di frane che hanno causato lesioni a edifici, infrastrutture e strade adiacenti.

Un’area compresa tra piazza Monsignor Mancini e corso Umberto I, ad elevata classificazione di rischio, che ora verrà messa in sicurezza. Tra le soluzioni tecniche che saranno adottate, la collocazione di reti metalliche e di un sistema di chiodatura ma anche una serie di funi di ancoraggio. Inoltre, verrà eseguito sulla parete rocciosa il disgaggio dei blocchi instabili, saranno bonificati gli argini del torrente Annunziata a valle del centro abitato e si effettueranno opere di pulizia, con l’eliminazione della vegetazione selvaggia.