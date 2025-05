Catania, carenze igieniche e prodotti non tracciati, inflitte sanzioni a una macelleria di San Berillo

Tracce di umidità nei locali adibiti a servizi igienici, 10 chili di carne e dieci 10 litri di olio privi del requisito di tracciabilità, ampliamento irregolare della superficie di vendita, assenza della tabella oraria, installazione di insegne esterne non autorizzate e mancata esposizione del prezziario. Queste le contestazioni della task force coordinata dalla Polizia di Stato nel quartiere San Berillo durante un’attività di controllo.

Le criticità sono emerse in una macelleria di via Di Prima. A conclusione delle verifiche, per le diverse irregolarità amministrative, il titolare è stato sanzionato, complessivamente, per un importo di oltre 8.700 euro.

Gli accertamenti sono stati coordinati dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Centrale della Questura di Catania e hanno visto impegnati gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, il personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e del Corpo Forestale della Regione Siciliana, i medici del Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene pubblica e Spresal, del Dipartimento di prevenzione veterinaria - Servizio di Sanità pubblica Veterinaria dell’Asp di Catania, unitamente agli agenti del settore “Annona” della Polizia Locale.