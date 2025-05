Catania, chiude per lavori la rampa Zia Lisa-Messina: disagi dal 26 al 30 maggio

Da lunedì 26 a venerdì 30 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 18, sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso Zia Lisa-Messina al km 15 della Tangenziale Ovest di Catania, nei pressi dello svincolo con l’autostrada A19 Palermo-Catania. Lo annuncia con una nota Anas

La chiusura, disposta per motivi di sicurezza, è necessaria per consentire interventi di ripristino e manutenzione degli impianti tecnologici, dei sistemi di controllo e delle infrastrutture connesse alla Smart Road, il progetto di modernizzazione e digitalizzazione delle reti viarie.

Durante il periodo di chiusura, i veicoli in transito dovranno seguire percorsi alternativi debitamente segnalati in loco. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare con anticipo i propri spostamenti per evitare disagi.