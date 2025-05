Evasione e falsa identità, un arresto a Catania

Un equipaggio del nucleo radiomobile di Catania ha arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un uomo di 47 anni con precedenti penali, con le accuse di evasione e falsa dichiarazione sull'identità personale.

L’uomo era, infatti, già stato sottoposto agli arresti domiciliari in quanto aveva truffato un’anziana con la nota tecnica del "falso carabiniere", venendo poi arrestato dai militari dell’Arma. In particolare, all'1,20 circa, durante un servizio di pattugliamento in via Dusmet, l’equipaggio del radiomobile ha scorto un individuo che, alla loro vista, ha cercato di sottrarsi al controllo nascondendosi tra le auto parcheggiate nei pressi dell’ingresso del porto.

I carabinieri, perciò, lo hanno subito bloccato per gli accertamenti scoprendo che lo stesso, non aveva con sè alcun documento di identità. Fin dai primi istanti, però, l’uomo ha mostrato un atteggiamento nervoso e reticente, fornendo delle generalità che non hanno convinto gli operatori che, pertanto, hanno contattato i colleghi della centrale operativa per riscontrare quanto aveva dichiarato.