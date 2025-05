Incidente mortale a Caltagirone, perde la vita un agente di polizia penitenziaria

Una tragedia in via Parini a Caltagirone, in provincia di Catania, nella tarda serata di venerdì 23 maggio. Un agente di polizia penitenziaria di 25 anni, Antonio Grasso, ha perso la vita dopo aver sbattuto contro un muro di cinta che delimita la strada e la carreggiata mentre era in sella alla sua moto di grossa cilindrata.

I sanitari del 118 giunti sul posto lo hanno trasferito all’ospedale Gravina di Caltagirone, ma il suo cuore ha cessato di battere poco dopo. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti del commissariato di Polizia di Caltagirone.