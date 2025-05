Graziano Piazza ha rassegnato, per "motivi personali», le proprie «dimissioni irrevocabili da direttore del Teatro Stabile di Catania». È quanto si legge in una nota dello Stabile etneo. La presidente e il Consiglio di amministrazione dell’Ente, prosegue il comunicato, «preso atto della volontà di Piazza, lo hanno ringraziato per il lavoro svolto e il contributo dato» al Teatro Stabile di Catania