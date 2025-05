Pistola mitragliatrice rubata in un carcere, scatta un fermo

Agenti della squadra mobile della Questura di Catania e della polizia penitenziaria, su disposizione della Procura distrettuale, hanno fermato per porto e detenzione di arma da guerra e ricettazione un 19enne, in passato denunciato per droga e furto. Il provvedimento è stato emesso dopo il ritrovamento di una pistola mitragliatrice Beretta PM12/S, munita di due caricatori, sul tetto di un edificio, del rione Cappuccini-San Cristoforo, ritenuta nella disponibilità dell’indagato che qualche giorno prima l’aveva prelevata dal nascondiglio.

L’arma, in dotazione esclusiva alle forze di polizia, è risultata rubata nel luglio del 2024 in una struttura penitenziaria di Catania. Il gip ha successivamente emesso nei confronti dell’indagato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.