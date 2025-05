Catania, 3,5 chili di droga nel garage dello zio della fidanzata: un ventisettenne finisce in manette

Un garage trasformato in deposito per la droga. La polizia ha arrestato a Catania un uomo di 27 anni, originario di Acireale, uscito dal carcere pochi mesi fa, trovato in possesso di oltre 3 e mezzo tra marijuana e hashish. L’indagine è stata condotta dagli agenti della squadra cinofili della Questura, durante un controllo nel quartiere Cappuccini, nei pressi dell’ex ospedale Ferrarotto.

A scoprire il nascondiglio sono stati i cani antidroga Maui e Ares, che hanno fiutato la presenza di stupefacenti all’interno di un box condominiale. I poliziotti hanno identificato il proprietario del garage, lo zio della fidanzata dell’indagato, che ha spiegato di averlo concesso in uso alla nipote e al compagno.

Il ragazzo ha ammesso di essere il vero utilizzatore del box e ha consegnato spontaneamente le chiavi. All’interno del garage, i cani hanno individuato un borsone con 2,5 chili di marijuana e quasi un chilo di hashish suddiviso in nove panetti. Tutto è stato sequestrato.