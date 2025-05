Catania, fallimento La Celere: il Riesame blocca il sequestro da 185 mila euro

Il Tribunale del Riesame di Catania ha annullato il sequestro conservativo da 185 mila euro eseguito dalla guardia di finanza nei confronti di Giovanna Genovese, moglie dell’imprenditore Mario Umberto De Felice. Entrambi sono coinvolti nell’inchiesta sul fallimento della società di vigilanza La Celere Srl, dichiarato nel 2009.

La decisione è stata presa dalla quinta sezione penale del Riesame, che ha accolto il ricorso dell’avvocato Mario Brancato e ordinato la restituzione dei beni, tra cui otto immobili a Catania, Misterbianco e Sant’Agata Li Battiati. Secondo i giudici, «la curatela ha già ottenuto il risarcimento in sede civile» in relazione alla cessione del pacchetto clienti, datata 31 ottobre 2007, e non può rivalersi una seconda volta in sede penale «contro la stessa imputata per la medesima pretesa».

Il sequestro era stato disposto dalla Corte d’appello, su richiesta della Procura di Catania, nell’ambito del processo per bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita. Genovese è già stata condannata in primo grado nel 2024.