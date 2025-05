Bmw travolge una bicicletta a Fiumefreddo di Sicilia, morto un panettiere

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un uomo di 59 anni, Orazio Grasso, panettiere, di Fiumefreddo di Sicilia, è morto in un incidente stradale sulla Statale 114. L’uomo era in sella a una bicicletta che è stata travolta da una Bmw guidata da un giovane di 21 anni che si è subito fermato.

L’impatto è stato terrificante tanto che la bicicletta si è spezzata in due. Immediati i soccorsi, sul posto è arrivato anche l’elisoccorso ma per l’uomo non c’era più niente da fare.