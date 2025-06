L'Etna dà spettacolo e diventa virale sui social

Dà spettacolo l’Etna con un’intensa fase eruttiva dal cratere di Sud-Est, prima con un’attività stromboliana e poi con una fontana di lava. La caduta di materiale piroclastico, spinto dalla pressione del magma, su un fianco sommitale del vulcano, ha provocato una nube eruttiva alta alcuni chilometri che è stata osservata a grandi distanze. Il fenomeno è stato ripreso con video e foto che sono stati postati sui social facendo diventare virale l’attività eruttiva dell’Etna.

Nonostante le spettacolari immagini nessuna ripercussione ha avuto questa nuova fase eruttiva, la quattordicesima negli ultimi mesi, del vulcano attivo più alto d’Europa. L’aeroporto di Catania, nonostante l’avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), al livello più alto, rosso, è rimasto sempre operativo. Intanto la fase eruttiva in corso sta abbassando il proprio livello di energia: il livello del tremore dei condotti magmatici dell’Etna sono in calo, passando da alti a medio-alti.