Il crac della Mosema, fra i 13 indagati c'è il sindaco di Mascalucia

Per la procura, ognuno nel proprio ruolo, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività della Mosema, avrebbe comunicato dati «non corrispondenti al vero» e avrebbero omesso “di esporre» informazioni rilevanti «sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società» che per gli investigatori era già in dissesto dal 2013.

Nel secondo capo d’imputazione ci sono i sindaci e funzionari del comune socio di maggioranza. E quindi Giovanni Leonardi che è stato primo cittadino dal 2013 al 2018 e Vincenzo Magra che è in carica dal 2018. E poi ci sono Danilo Ambra, che all’epoca dei fatti era responsabile dell’area finanziaria del comune di Mascalucia, Alfio Raffaele Gibilisco, responsabile dell’area tecnico urbanistica e Filippo Pesce. Agli amministratori la procura contesta la mancata attivazione per l’avvio delle procedure per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali e del pagamento dei crediti maturati da Mosema nei confronti dei comuni per i quali svolgeva il servizio di raccolta Rsu e nettezza urbana. I sindaci sono accusati di aver proseguito il rapporto contrattuale con il regime di proroga dal 2015 al 2020 «con conseguente aggravio di costi per la società». Gli indagati, contesta l’accusa, avrebbero «cagionato per effetto di operazioni dolose il dissesto della società».