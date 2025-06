Ruba biancheria per 6mila euro in un B&B e chiede il riscatto: scatta una denuncia

Uno straniero di 26 anni è stato denunciato da carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante per una tentata estorsione al titolare di un B&b della città. Secondo l’accusa aveva chiesto alla vittima 200 euro per la restituzione di otto sacchi di lenzuola e biancheria per alberghi, per un valore di oltre 6mila euro, che aveva rubato con due furti commessi nella struttura ricettiva.

L’albergatore ha denunciato il tentativo di «cavallo di ritorno» ai carabinieri che hanno identificato l’autore del furto e della tentata estorsione.